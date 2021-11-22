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Павел Дуров получил гражданство Франции

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Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отмечен в качестве получившего французское гражданство в официальном журнале Французской Республики (JORF).

Дуров попал в число лиц, приобретающих права гражданство данной страны, в августе этого года.

В 2017 г. Павел Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис. По его словам, гражданство другого государства было получено «на фоне известных проблем в России». «Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune и т. д.). С тех пор в графе «гражданство» в Википедии имею двойное «Russian, Kittitian», — написал он на странице во «Вконтакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных