Павел Дуров получил гражданство Франции

В 2017 г. Павел Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис. По его словам, гражданство другого государства было получено «на фоне известных проблем в России». «Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune и т. д.). С тех пор в графе «гражданство» в Википедии имею двойное «Russian, Kittitian», — написал он на странице во «Вконтакте».