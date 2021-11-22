Гинцбург назвал побочные эффекты вакцинации подростков от коронавируса
Небольшое повышение температуры является единственным побочным эффектом после вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», — сказал он. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12-17 реагируют на вакцину «очень хорошо».
19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.
В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, еще 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи.