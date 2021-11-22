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Гинцбург назвал побочные эффекты вакцинации подростков от коронавируса

Ведомости

Небольшое повышение температуры является единственным побочным эффектом после вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», — сказал он. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12-17 реагируют на вакцину «очень хорошо».

19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.

В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, еще 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи.

Ранее по теме: Pfizer и Biontech заявили об эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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