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В СПЧ раскритиковали законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Ведомости

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов раскритиковала законопроект о запрете упоминания в СМИ национальной и религиозной принадлежности преступников, внесенный в Госдуму 22 ноября.

Поправка в закон о СМИ «ставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации», говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ от имени главы комиссии Павла Гусева.

Члены комиссии пояснили, что проблема ксенофобии отрегулирована в статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Кроме того, считают правозащитники, существует несколько ситуаций, в которых журналисты не могут не затронуть национальность преступника. Речь идет о случаях, в которых упоминается этническая и территориальная преступность, преступления, совершенные на национальной почве (включая межэтнические конфликты и геноцид), а также военные преступления.

«Введение новых ограничений ставит под угрозу функционирование и объективную работу тех медиа, которые занимают законопослушную и этичную позицию, и приведут исключительно к маргинализации общественной дискуссии на чувствительные темы, расцвету экстремистских или неэтичных публикаций, пребывающих в серой законодательной зоне – например, на ресурсах с зарубежной регистрацией», — говорится в заявлении.

Парламент Чечни внес проект поправки в Госдуму в понедельник в связи с «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории РФ. Этому предшествовал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении. Поводом для спора стало нападение группы мужчин на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, которое произошло 5 ноября. Сообщалось, что все четверо нападавших были уроженцами одной из закавказских республик, трое из них имели российское гражданство. Их задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Тогда Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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