Попова назвала преждевременной отмену ковидных ограничений в регионах

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 34 регионах, но рост заболеваемости продолжается в 18 субъектах РФ. Кроме того, за последнюю неделю 28 регионов не выполнили нормативы по объему тестирования на COVID-19. Ранее уровень охвата тестированием был увеличен с 200 до 300 исследований на 100 000 населения среднесуточно за 7 календарных дней.