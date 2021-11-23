Попова назвала преждевременной отмену ковидных ограничений в регионах
Снимать санитарно-эпидемиологические ограничения на фоне улучшения статистики заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах пока еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«В некоторых субъектах, как только начинается снижение [заболеваемости], сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
По итогам прошедших двух недель в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, отметила Попова, однако уровень заболеваемости пока еще высок. «Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 000 населения. Это пока достаточно высокая цифра, это высокий уровень», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 34 регионах, но рост заболеваемости продолжается в 18 субъектах РФ. Кроме того, за последнюю неделю 28 регионов не выполнили нормативы по объему тестирования на COVID-19. Ранее уровень охвата тестированием был увеличен с 200 до 300 исследований на 100 000 населения среднесуточно за 7 календарных дней.
По ее словам, число регионов, где ситуация с коронавирусом улучшается, выросло. Медленнее всего заболеваемость снижается среди пожилых людей от 65 лет и старше. «Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших, будет зависеть, как будет меняться эта тенденция», — добавила Попова.
За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса — минимальный показатель с 19 октября. За прошедшие сутки умерли 1243 человека, что выше, чем в понедельник (1241 летальный исход), но ниже антирекорда в 1254 смерти, зафиксированного 19 и 20 ноября. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев коронавируса, из заболевших 266 579 скончались, а 8 089 694 вылечились.