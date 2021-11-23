В Курской области выплатят беременным по 5000 рублей за вакцинацию от COVID-19

Выплата будет распространяться на женщин, сделавших прививку на сроке от 22 недель. Именно в этот период Минздрав рекомендует пройти вакцинацию беременным из группы риска тяжелого течения COVID-19. К таковым относятся беременные с хроническими заболеваниями легких (в том числе бронхиальной астмой средней и тяжелой степени тяжести), сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, ожирением и заболеваниями печени.