В Курской области выплатят беременным по 5000 рублей за вакцинацию от COVID-19
Правительство Курской области простимулирует вакцинацию беременных женщин от новой коронавирусной инфекции единовременными выплатами в размере 5000 руб. Об этом сообщил на заседании областного оперштаба во вторник, 23 ноября, губернатор региона Роман Старовойт.
«Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребенка», — цитирует ТАСС слова губернатора. Кроме того, беременным жительницам области, получившим прививку, планируется также предоставлять сертификаты для покупки текстильной продукции местного предприятия «Белполь».
Выплата будет распространяться на женщин, сделавших прививку на сроке от 22 недель. Именно в этот период Минздрав рекомендует пройти вакцинацию беременным из группы риска тяжелого течения COVID-19. К таковым относятся беременные с хроническими заболеваниями легких (в том числе бронхиальной астмой средней и тяжелой степени тяжести), сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, ожирением и заболеваниями печени.
К 23 ноября в Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 562 000 человек, полный курс вакцинации прошли более 509 000 жителей. План по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 79%.
С 1 ноября в области действует система QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе торговых центров, заведений общепита, гостиниц, парикмахерских, учреждений культуры и спорта. Посетители старше 18 лет обязаны предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, либо медицинский документ о перенесенном не ранее шести месяцев назад заболевании COVID-19, либо результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад.