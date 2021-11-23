Мурашко рассказал о поставках внутривенного препарата для лечения коронавируса

15 ноября Мурашко рассказал, что на стадии завершения находится разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе. В свою очередь ученые Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН) вместе с медиками из Федерального медико-биологического агентства и коллегами из Сибирского отделения РАН также сообщили о разработке лекарства, нейтрализующего коронавирус.