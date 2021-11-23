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Мурашко рассказал о поставках внутривенного препарата для лечения коронавируса

Ведомости

Поставки препарата внутривенного введения для пациентов с коронавирусом в стационарах планируется осуществить до конца этой недели во все регионы России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Закуплены препараты. Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена и идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

15 ноября Мурашко рассказал, что на стадии завершения находится разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе. В свою очередь ученые Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН) вместе с медиками из Федерального медико-биологического агентства и коллегами из Сибирского отделения РАН также сообщили о разработке лекарства, нейтрализующего коронавирус.

Помимо этого ранее директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал о разработке лекарства из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и президент России Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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