Мурашко рассказал о поставках внутривенного препарата для лечения коронавируса
Поставки препарата внутривенного введения для пациентов с коронавирусом в стационарах планируется осуществить до конца этой недели во все регионы России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Закуплены препараты. Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена и идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
15 ноября Мурашко рассказал, что на стадии завершения находится разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе. В свою очередь ученые Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН) вместе с медиками из Федерального медико-биологического агентства и коллегами из Сибирского отделения РАН также сообщили о разработке лекарства, нейтрализующего коронавирус.
Помимо этого ранее директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал о разработке лекарства из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и президент России Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.