Мурашко назвал число находящихся под наблюдением детей с COVID-19

Глава Минздрава отметил замедление темпов прироста зараженных коронавирусом на 14% по сравнению с прошедшей неделей. За последние сутки, по данным оперштаба, инфекцию выявили у 33 996 человек — это минимальный показатель с 19 октября. В то же время максимальный прирост пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдался в Карелии, Камчатском, Хабаровском и Ставропольском краях, Чечне, Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях, рассказал Мурашко.