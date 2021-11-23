Мурашко назвал число находящихся под наблюдением детей с COVID-19
В России более 31 000 детей с COVID-19 сейчас находятся под наблюдением врачей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
«В общей сложности медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти полутора миллионам детей. И сегодня под наблюдением медицинских работников находятся более 31 000 малышей с заболеванием новой коронавирусной инфекцией», — сказал он.
На сегодняшний день, по словам Мурашко, под наблюдением находятся 1,072 млн граждан с COVID-19. Из них 860 000 лечатся на дому, тогда как 212 000 — в стационарах.
Глава Минздрава отметил замедление темпов прироста зараженных коронавирусом на 14% по сравнению с прошедшей неделей. За последние сутки, по данным оперштаба, инфекцию выявили у 33 996 человек — это минимальный показатель с 19 октября. В то же время максимальный прирост пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдался в Карелии, Камчатском, Хабаровском и Ставропольском краях, Чечне, Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях, рассказал Мурашко.
Отдельно министр указал на активные темпы вакцинации от COVID-19 в России. В среднем сейчас прививки делают 500 000 человек в сутки. За прошлую неделю вакцинацию прошли почти 3,2 млн граждан.
По данным оперштаба на 19 ноября, первую прививку от COVID-19 сделали 66,4 млн россиян, из них 58,7 млн прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в стране с учетом переболевших составляет 50,2% при цели в 80%.