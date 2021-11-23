В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Из документа следует, что в ноябре заболеваемость COVID-19 среди граждан старше 60 лет в регионе выросла на 31,2%. Инфекция выявляется у 585,3 пожилых на 100 000 населения, тогда как в среднем по области — у 393,1. В целом на лиц старше 60 лет в последний месяц осени приходятся 25,6% случаев заражения коронавирусом.