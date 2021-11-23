В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала постановление о внесении граждан старше 60 лет в перечень лиц, которые должны обязательно пройти вакцинацию от COVID-19. Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.
Организовать вакцинацию поручено Министерству здравоохранения Нижегородской области. Первую прививку жители старшего возраста должны сделать до 17 декабря 2021 г., вторую — до 7 января 2022 г. Требование не касается тех, у кого есть медотвод от вакцинации.
Из документа следует, что в ноябре заболеваемость COVID-19 среди граждан старше 60 лет в регионе выросла на 31,2%. Инфекция выявляется у 585,3 пожилых на 100 000 населения, тогда как в среднем по области — у 393,1. В целом на лиц старше 60 лет в последний месяц осени приходятся 25,6% случаев заражения коронавирусом.
По данным оперштаба на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 50,4% при среднероссийском показателе в 50,2%. Первую из двух доз вакцины получили 1,5 млн жителей, из них 1,3 млн прошли полный курс вакцинации.
В июне обязательную вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области ввели для сотрудников ряда областей. В перечень вошли работники торговли, индустрии красоты и спорта, общепита, бытовых услуг, транспорта, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцоблсуживания, ЖКХ, культуры и развлечений.
Нижегородская область занимает четвертое место среди российских регионов по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса: таковых там 209 264, причем 8619 человек умерли в результате заражения. За последние сутки вирус обнаружили у 759 граждан, скончались 40 пациентов с COVID-19.