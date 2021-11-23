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«Спутник лайт» одобрили в Лаосе

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» одобрили в Лаосе, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Лаос стал 20-й страной, в которой одобрено применение однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»», — говорится в сообщении фонда.

По данным разработчика (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи), при самостоятельном применении эффективность «Спутника лайт» составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев, среди людей младше 60 лет — 75%. В качестве бустерной дозы «Спутник лайт» на 83% защищает от болезни и на 94% — от госпитализации. 

Двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» была одобрена в Лаосе в марте текущего года. Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.

Ранее по теме: Власти Сан-Марино одобрили применение вакцины «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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