«Спутник лайт» одобрили в Лаосе

Двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» была одобрена в Лаосе в марте текущего года. Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.