«Спутник лайт» одобрили в Лаосе
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» одобрили в Лаосе, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Лаос стал 20-й страной, в которой одобрено применение однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»», — говорится в сообщении фонда.
По данным разработчика (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи), при самостоятельном применении эффективность «Спутника лайт» составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев, среди людей младше 60 лет — 75%. В качестве бустерной дозы «Спутник лайт» на 83% защищает от болезни и на 94% — от госпитализации.
Двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» была одобрена в Лаосе в марте текущего года. Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.