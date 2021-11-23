Минздрав предложил штрафовать за объявления по продаже поддельных медицинских документов

При повторном нарушении штраф может составить от 200 000 до 300 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан; от 500 000 до 700 000 руб. для должностных лиц; от 1 млн до 5 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для юридических лиц.