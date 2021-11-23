Минздрав предложил штрафовать за объявления по продаже поддельных медицинских документов
Министерство здравоохранения России предложило внести поправки в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Злоупотребление свободой массовой информации») и ввести штрафы за распространение в СМИ и в интернете предложений о предоставлении медицинских документов лицами, у которых нет лицензии на осуществление подобной деятельности. Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
При условии, что подобные действия не содержат в себе уголовно наказуемого деяния, Минздрав предлагает ввести следующие штрафы:
- от 100 000 до 200 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан;
- от 200 000 до 500 000 руб. для должностных лиц;
- от 500 000 до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для юридических лиц.
При повторном нарушении штраф может составить от 200 000 до 300 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан; от 500 000 до 700 000 руб. для должностных лиц; от 1 млн до 5 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для юридических лиц.
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2022 г.
Ранее сегодня Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации. Если соответствующий закон примут, такие ресурсы будут вносить в реестр запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор. Кроме того, Росздравнадзор получит право принимать решение о блокировке сайтов, где медицинские документы предлагают лица без соответствующей лицензии.