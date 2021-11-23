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Общество

Минздрав предложил штрафовать за объявления по продаже поддельных медицинских документов

Ведомости

Министерство здравоохранения России предложило внести поправки в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Злоупотребление свободой массовой информации») и ввести штрафы за распространение в СМИ и в интернете предложений о предоставлении медицинских документов лицами, у которых нет лицензии на осуществление подобной деятельности. Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

При условии, что подобные действия не содержат в себе уголовно наказуемого деяния, Минздрав предлагает ввести следующие штрафы:

- от 100 000 до 200 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан;

- от 200 000 до 500 000 руб. для должностных лиц;

- от 500 000 до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для юридических лиц.

При повторном нарушении штраф может составить от 200 000 до 300 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан; от 500 000 до 700 000 руб. для должностных лиц; от 1 млн до 5 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для юридических лиц.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2022 г.

Ранее сегодня Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации. Если соответствующий закон примут, такие ресурсы будут вносить в реестр запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор. Кроме того, Росздравнадзор получит право принимать решение о блокировке сайтов, где медицинские документы предлагают лица без соответствующей лицензии. 

Ранее по теме: Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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