Готовившего нападение на школу подростка отправили на психиатрическую экспертизу
Подростка, готовившего нападение на школу в Казани, направили на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.
23 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. В службе рассказали, что, по словам задержанного, к теракту его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк, который живет на территории Украины. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке винтовки в боевое оружие, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).