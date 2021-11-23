Готовившего нападение на школу подростка отправили на психиатрическую экспертизу

23 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. В службе рассказали, что, по словам задержанного, к теракту его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк, который живет на территории Украины. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке винтовки в боевое оружие, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.