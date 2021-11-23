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Готовившего нападение на школу подростка отправили на психиатрическую экспертизу

Ведомости

Подростка, готовившего нападение на школу в Казани, направили на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

23 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. В службе рассказали, что, по словам задержанного, к теракту его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк, который живет на территории Украины. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке винтовки в боевое оружие, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. 

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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