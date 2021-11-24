Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре
Законопроекты о введении QR-кодов отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Об этом говорится в проекте постановления совета нижней палаты парламента, опубликованном в электронной базе.
Совет Госдумы направил законопроекты правительства, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте, в рассылку для сбора отзывов, сообщал на прошлой неделе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России.
Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.
До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Второй законопроект предполагает введение аналогичных мер на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.