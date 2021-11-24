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Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре

Ведомости

Законопроекты о введении QR-кодов отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Об этом говорится в проекте постановления совета нижней палаты парламента, опубликованном в электронной базе. 

Совет Госдумы направил законопроекты правительства, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте, в рассылку для сбора отзывов, сообщал на прошлой неделе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в  12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. 

Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.

До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Второй законопроект предполагает введение аналогичных мер на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.

Ранее по теме: Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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