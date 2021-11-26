В Киргизии заявили о пресечении попытки захвата власти
В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомств в рамках работы «по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов» получили данные о группе лиц, которая планировала «организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти».
«Получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники», — сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Подозреваемые, как сообщает ГКНБ, планировали организовать акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов парламентских выборов и спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Для этого они намеревались задействовать порядка 1000 «агрессивно настроенных молодых людей». Всего в рамках дела задержаны 15 человек. Парламентские выборы в Киргизии должны состояться 28 ноября.