В Киргизии заявили о пресечении попытки захвата власти

Подозреваемые, как сообщает ГКНБ, планировали организовать акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов парламентских выборов и спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Для этого они намеревались задействовать порядка 1000 «агрессивно настроенных молодых людей». Всего в рамках дела задержаны 15 человек. Парламентские выборы в Киргизии должны состояться 28 ноября.