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В Киргизии заявили о пресечении попытки захвата власти

Ведомости

В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомств в рамках работы «по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов» получили данные о группе лиц, которая планировала «организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти».

«Получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники», — сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Подозреваемые, как сообщает ГКНБ, планировали организовать акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов парламентских выборов и спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Для этого они намеревались задействовать порядка 1000 «агрессивно настроенных молодых людей». Всего в рамках дела задержаны 15 человек. Парламентские выборы в Киргизии должны состояться 28 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных