СМИ узнали о задержании экс-главы района Петербурга по делу о мошенничестве
Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтвердил источник «РИА Новости» в силовых структурах.
«Громов задержан, вменяется статья 159 УК РФ (мошенничество — ИФ)», — сообщил собеседник «Интерфакса». Другой источник агентства рассказал, что сейчас в администрации района проходит обыск.
По информации «Фонтанки», задержанному вменяют хищение на сумму 250 млн руб. Этот эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга, который он занимал с 2012 по 2016 г.
Громов ранее возглавлял администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга, а главой Калининского района он был назначен в ноябре. 6 декабря Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.