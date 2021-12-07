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СМИ узнали о задержании экс-главы района Петербурга по делу о мошенничестве

Ведомости

Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтвердил источник «РИА Новости» в силовых структурах. 

«Громов задержан, вменяется статья 159 УК РФ (мошенничество — ИФ)», — сообщил собеседник «Интерфакса». Другой источник агентства рассказал, что сейчас в администрации района проходит обыск. 

По информации «Фонтанки», задержанному вменяют хищение на сумму 250 млн руб. Этот эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга, который он занимал с 2012 по 2016 г. 

Громов ранее возглавлял администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга, а главой Калининского района он был назначен в ноябре. 6 декабря Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных