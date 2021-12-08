Фонд Цукерберга и его жены направит почти $3,5 млрд на медицину и исследование ИИ
Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет направит до $3,4 млрд на медицину и исследование ИИ. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя фонда Джеффа МакГрегора.
По словам МакГрегора, $500 млн из названной суммы получит новый институт при Гарвардском университете, исследования которого будут сосредоточены в сфере искусственного интеллекта. Институт получит эти средства в течение 15 лет.
Еще $600-900 млн поступят на счет институту биомедицинских визуализаций при CZI, $1 млрд получит программа Chan Zuckerberg Biohub Network. Ее основная цель — объединить усилия научно-исследовательских учреждений, чтобы направить их на решение «грандиозных научных проблем».
МакГрегор также сообщил, что от $800 млн до $1 млрд получит некоммерческий исследовательский центр Chan Zuckerberg Biohub для разработки методов лечения различных заболеваний.
В апреле CZI выделила $13,6 млн на научное сотрудничество между UC San Francisco (UCSF), Стэнфордским университетом и Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub). Основной целью проекта было изучение распространения COVID-19 и иммунитета к коронавирусу в районе залива Сан-Франциско.