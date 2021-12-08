Фонд Цукерберга и его жены направит почти $3,5 млрд на медицину и исследование ИИ

Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет направит до $3,4 млрд на медицину и исследование ИИ. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя фонда Джеффа МакГрегора.