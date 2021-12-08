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Фонд Цукерберга и его жены направит почти $3,5 млрд на медицину и исследование ИИ

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Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет направит до $3,4 млрд на медицину и исследование ИИ. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя фонда Джеффа МакГрегора.

По словам МакГрегора, $500 млн из названной суммы получит новый институт при Гарвардском университете, исследования которого будут сосредоточены в сфере искусственного интеллекта. Институт получит эти средства в течение 15 лет.

Еще $600-900 млн поступят на счет институту биомедицинских визуализаций при CZI, $1 млрд получит программа Chan Zuckerberg Biohub Network. Ее основная цель — объединить усилия научно-исследовательских учреждений, чтобы направить их на решение «грандиозных научных проблем».

МакГрегор также сообщил, что от $800 млн до $1 млрд получит некоммерческий исследовательский центр Chan Zuckerberg Biohub для разработки методов лечения различных заболеваний. 

В апреле CZI выделила $13,6 млн на научное сотрудничество между UC San Francisco (UCSF), Стэнфордским университетом и Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub). Основной целью проекта было изучение распространения COVID-19 и иммунитета к коронавирусу в районе залива Сан-Франциско. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных