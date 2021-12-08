СК Белоруссии предъявил россиянке Сапеге окончательное обвинение

3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега в видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сапегу и Протасевича поместили под домашний арест, так как они заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.