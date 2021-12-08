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СК Белоруссии предъявил россиянке Сапеге окончательное обвинение

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге окончательное обвинение, в том числе в разжигании национальной вражды и преступлении против информационной безопасности, сообщил председатель белорусского СК Дмитрий Гора.

«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Гора (цитата по «БелТА»). В ближайшее время дело предъявят для ознакомления, добавил он.

Председатель СК отметил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники «Белотелекома» и другие люди, которые выкладывали персональные данные в незаконные Telegram-каналы.

23 мая этого года блогер Роман Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Когда самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем арестовали.

3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега в видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сапегу и Протасевича поместили под домашний арест, так как они заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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