СК Белоруссии предъявил россиянке Сапеге окончательное обвинение
Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге окончательное обвинение, в том числе в разжигании национальной вражды и преступлении против информационной безопасности, сообщил председатель белорусского СК Дмитрий Гора.
«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Гора (цитата по «БелТА»). В ближайшее время дело предъявят для ознакомления, добавил он.
Председатель СК отметил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники «Белотелекома» и другие люди, которые выкладывали персональные данные в незаконные Telegram-каналы.
23 мая этого года блогер Роман Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Когда самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем арестовали.
3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега в видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сапегу и Протасевича поместили под домашний арест, так как они заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.