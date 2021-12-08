Депутаты и сенаторы предложили поднять зарплату своим помощникам на 20%
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять заработную плату помощников депутатов и сенаторов на 20% — с 300 000 до 387 000 руб. Законопроект предполагает поправки в соответствующие пункты законов «О статусе сенатора РФ и депутата ГД РФ». Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Вячеслав Макаров и Андрей Макаров, Владислав Даванков из партии «Новые люди», депутат от КПРФ Николай Коломейцев, Олег Нилов из «Справедливой России — За правду», Борис Чернышев из ЛДПР.
В пояснительной записке к документу отмечается, что после вступления в силу поправок в Конституцию России у депутатов и сенаторов появилось больше полномочий.
«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству. Для осуществления конституционных полномочий депутатов Государственной думы и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников», — говорится в документе.
По действующему законодательству сенатор и депутат Госдумы могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору.
Принятие данного законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных средств в размере около 2,4 млрд руб. в период с 2022 г. до конца 2024 г.