Депутаты и сенаторы предложили поднять зарплату своим помощникам на 20%

«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству. Для осуществления конституционных полномочий депутатов Государственной думы и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников», — говорится в документе.