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Общество

Депутаты и сенаторы предложили поднять зарплату своим помощникам на 20%

Ведомости

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять заработную плату помощников депутатов и сенаторов на 20%  — с 300 000 до 387 000 руб. Законопроект предполагает поправки в соответствующие пункты законов «О статусе сенатора РФ и депутата ГД РФ». Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. 

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Вячеслав Макаров и Андрей Макаров, Владислав Даванков из партии «Новые люди», депутат от КПРФ Николай Коломейцев, Олег Нилов из «Справедливой России — За правду», Борис Чернышев из ЛДПР.

В пояснительной записке к документу отмечается, что после вступления в силу поправок в Конституцию России у депутатов и сенаторов появилось больше полномочий. 

«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству. Для осуществления конституционных полномочий депутатов Государственной думы и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников», — говорится в документе. 

По действующему законодательству сенатор и депутат Госдумы могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору. 

Принятие данного законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных средств в размере около 2,4 млрд руб. в период с 2022 г. до конца 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных