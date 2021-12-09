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Общество

В Новой Зеландии предложили запретить будущим поколениям продавать сигареты

Ведомости

Министерство здравоохранения Новой Зеландии предложило принять законопроект, которым предполагается запретить молодым людям, родившимся после 2008 г., когда-либо покупать сигареты. Об этом сообщает CNBC. 

По данным издания, любой, кто родился после 2008 г., не сможет покупать сигареты или табачные изделия в течение своей жизни. Также предлагается снизить уровень никотина в сигаретах, которые будут продаваться для пожилых людей. Антитабачная кампания также коснется продавцов — правительство Новой Зеландии планирует их существенно сократить. Планируется, что закон будет принят в начале следующего года. 

«Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы сделаем преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий указанным группам молодежи. Люди в возрасте от 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут законно покупать табак», — приводит издание слова замминистра здравоохранения Айеша Вералла. Он отметил, что курение является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии и вызывает каждый четвертый рак у населения, составляющего примерно 5 млн человек. 

Новая Зеландия начала жесткую антитабачную кампанию в 2011 г., постоянно повышая розничные цены и увеличивая налоги для табачных компаний. Целью правительства является снижение числа курящего населения до 5% к 2025 г. По данным на 2021 г., в стране насчитывается около 13% курящих из числа взрослого населения. 

По словам замминистра здравоохранения,вред, связанный с курением, особенно распространен среди коренных жителей Новой Зеландии -  маори, а также жителей тихоокеанских островов и общин с низкими доходами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 80% из 1,3 млрд потребителей табака во всем мире живут в странах с низким и средним уровнем доходов. ВОЗ подчеркивает, что курение убивает более 8 млн человек в год по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных