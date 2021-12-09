В Новой Зеландии предложили запретить будущим поколениям продавать сигареты

«Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы сделаем преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий указанным группам молодежи. Люди в возрасте от 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут законно покупать табак», — приводит издание слова замминистра здравоохранения Айеша Вералла. Он отметил, что курение является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии и вызывает каждый четвертый рак у населения, составляющего примерно 5 млн человек.