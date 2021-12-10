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Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира

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Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручил Нобелевскую премию мира 2021 г. главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе на церемонии в ратуше Осло. Трансляция церемонии велась на сайте премии.

В своей речи Муратов сказал, что передаст премию «на помощь детям и независимой журналистике». Ранее сегодня Нобелевский комитет объявил о вручении Муратову Нобелевской премии мира за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». По мнению комитета, главред «Новой газеты» «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России», а издание под его руководством стало «источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ». 

Нобелевская премия мира считается одной из важнейших в мире политических наград. С 1901 г. ее лауреатами стали 132 человека, в том числе 17 женщин. За все время существования премии она лишь дважды вручалась гражданам СССР — академику Андрею Сахарову в 1975 г. «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» и президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 г. «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Ранее по теме: Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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