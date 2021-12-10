Карлсен победил Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, сообщил ТАСС. По итогам 11 партий норвежец победил со счетом 7,5:3,5.
Согласно правилам, Карлсен и Непомнящий должны были сыграть 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьи по результатам 14 партий был бы назначен тай-брейк – шахматисты должны были сыграть четыре партии с укороченным временем, затем при необходимости блиц и «армагеддон» — мини-игра, в которой белые фигуры имеют пять минут против четырех минут у черных, но обязаны побеждать.
Магнусу Карлсену 31 год. Норвежец занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации и удерживает звание чемпиона мира с 2013 г. Яну Непомнящему также 31 год. Он занимает пятую строчку рейтинга шахматной федерации. В 2010 г. Непомнящий стал чемпионом Европы в составе сборной России, также в составе сборной становился чемпионом мира в 2013 и 2019 гг., а в 2021 г. выиграл турнир претендентов.