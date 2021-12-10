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Карлсен победил Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

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Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, сообщил ТАСС. По итогам 11 партий норвежец победил со счетом 7,5:3,5.

Согласно правилам, Карлсен и Непомнящий должны были сыграть 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьи по результатам 14 партий был бы назначен тай-брейк – шахматисты должны были сыграть четыре партии с укороченным временем, затем при необходимости блиц и «армагеддон» — мини-игра, в которой белые фигуры имеют пять минут против четырех минут у черных, но обязаны побеждать.

Магнусу Карлсену 31 год. Норвежец занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации и удерживает звание чемпиона мира с 2013 г. Яну Непомнящему также 31 год. Он занимает пятую строчку рейтинга шахматной федерации. В 2010 г. Непомнящий стал чемпионом Европы в составе сборной России, также в составе сборной становился чемпионом мира в 2013 и 2019 гг., а в 2021 г. выиграл турнир претендентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных