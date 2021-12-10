Карлсен победил Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Магнусу Карлсену 31 год. Норвежец занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации и удерживает звание чемпиона мира с 2013 г. Яну Непомнящему также 31 год. Он занимает пятую строчку рейтинга шахматной федерации. В 2010 г. Непомнящий стал чемпионом Европы в составе сборной России, также в составе сборной становился чемпионом мира в 2013 и 2019 гг., а в 2021 г. выиграл турнир претендентов.