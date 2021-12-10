В Крыму продлили самоизоляцию для лиц старше 60 лет

«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания,... не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода... или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе.