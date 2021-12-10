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Общество

В Крыму продлили самоизоляцию для лиц старше 60 лет

Ведомости

Власти Крыма продлили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания и не прошедших вакцинацию, следует из указа главы республики.

«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания,... не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода... или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе.

Исключениями являются случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора.

Помимо этого, этим категориям граждан с 15 декабря отменят льготный проезд в общественном транспорте.

С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны были предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус.

В Севастополе вводили самые жесткие ограничения: на въезде в город выставили блокпосты для проверки QR-кодов. Они должны были работать с 30 октября по 7 ноября, но после снижения турпотока его перестали контролировать уже 1 ноября, сообщали власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных