В Крыму продлили самоизоляцию для лиц старше 60 лет
Власти Крыма продлили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания и не прошедших вакцинацию, следует из указа главы республики.
«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания,... не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода... или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе.
Исключениями являются случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора.
Помимо этого, этим категориям граждан с 15 декабря отменят льготный проезд в общественном транспорте.
С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны были предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус.
В Севастополе вводили самые жесткие ограничения: на въезде в город выставили блокпосты для проверки QR-кодов. Они должны были работать с 30 октября по 7 ноября, но после снижения турпотока его перестали контролировать уже 1 ноября, сообщали власти.