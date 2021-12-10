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Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Молдавии

Ведомости

Первого замдиректора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева, его задержали на пограничном контроле и начали допрашивать, почему он обладает наградами Приднестровья, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института. Власти Приднестровья раскритиковали действия Кишинева.

«Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева. По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР», — рассказали в институте. После задержания Егорова направили в буферную зону, забрав документы.

Ранее в Молдавию не пустили российского политолога Наталью Нарочницкую, которая хотела быть наблюдателем на выборах в Приднестровье, и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных