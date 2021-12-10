Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Молдавии
Первого замдиректора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева, его задержали на пограничном контроле и начали допрашивать, почему он обладает наградами Приднестровья, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института. Власти Приднестровья раскритиковали действия Кишинева.
«Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева. По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР», — рассказали в институте. После задержания Егорова направили в буферную зону, забрав документы.
Ранее в Молдавию не пустили российского политолога Наталью Нарочницкую, которая хотела быть наблюдателем на выборах в Приднестровье, и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.