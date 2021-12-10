Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Молдавии

«Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева. По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР», — рассказали в институте. После задержания Егорова направили в буферную зону, забрав документы.