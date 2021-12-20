Собянин назвал траты Москвы на борьбу с коронавирусом

Собянин пояснил, что средства распределялись по нескольким направлениям, включая компенсации для населения и бизнеса, дополнительные выплаты врачам и расходы на создание резервных госпиталей. Свой вклад в получившуюся сумму внесло и падение доходов бюджета в 2020 г. «Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд руб., включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города», — подчеркнул мэр столицы в интервью на телеканале «Россия 24». Собянин уточнил, что лечение одного госпитализированного пациента обходится в 240 000 руб.