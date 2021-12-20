Собянин назвал траты Москвы на борьбу с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы потратили 800 млрд руб. на борьбу с пандемией COVID-19, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы, пишет ТАСС.
Собянин пояснил, что средства распределялись по нескольким направлениям, включая компенсации для населения и бизнеса, дополнительные выплаты врачам и расходы на создание резервных госпиталей. Свой вклад в получившуюся сумму внесло и падение доходов бюджета в 2020 г. «Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд руб., включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города», — подчеркнул мэр столицы в интервью на телеканале «Россия 24». Собянин уточнил, что лечение одного госпитализированного пациента обходится в 240 000 руб.
В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 г. пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Часть из этих средств пошла на лечение больных в стационарах — 183 млрд руб., на тестирование – 108 млрд руб, выплаты для поддержки населения и предприятий — 515 млрд руб.
14 декабря правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Как заявили в мэрии, дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям.
Помимо этого Собянин дал распоряжение выделить 252,9 млн руб. госпредприятию «Мосгортранс» на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших от COVID-19 пациентов. За полтора года с момента начала пандемии городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 000 медицинских работников и 85 000 пациентов