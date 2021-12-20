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Собянин назвал траты Москвы на борьбу с коронавирусом

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы потратили 800 млрд руб. на борьбу с пандемией COVID-19, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы, пишет ТАСС.

Собянин пояснил, что средства распределялись по нескольким направлениям, включая компенсации для населения и бизнеса, дополнительные выплаты врачам и расходы на создание резервных госпиталей. Свой вклад в получившуюся сумму внесло и падение доходов бюджета в 2020 г. «Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд руб., включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города», — подчеркнул мэр столицы в интервью на телеканале «Россия 24». Собянин уточнил, что лечение одного госпитализированного пациента обходится в 240 000 руб.

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 г. пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Часть из этих средств пошла на лечение больных в стационарах — 183 млрд руб., на тестирование – 108 млрд руб, выплаты для поддержки населения и предприятий — 515 млрд руб.

14 декабря правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Как заявили в мэрии, дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям.

Помимо этого Собянин дал распоряжение выделить 252,9 млн руб. госпредприятию «Мосгортранс» на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших от COVID-19 пациентов. За полтора года с момента начала пандемии городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 000 медицинских работников и 85 000 пациентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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