В ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей
12 сотрудников правоохранительных органов погибли во время столкновений в Алма-Ате, еще 353 были ранены, сообщил телеканал «Хабар 24».
«По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Последнее власти назвали прямым доказательством того, что на город напали террористические и экстремистские бандформирования.
По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1000 человек, из них около 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Также в ходе протестов пострадали 10 медработников.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан.