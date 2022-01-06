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В ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей

Ведомости

12 сотрудников правоохранительных органов погибли во время столкновений в Алма-Ате, еще 353 были ранены, сообщил телеканал «Хабар 24».

«По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Последнее власти назвали прямым доказательством того, что на город напали террористические и экстремистские бандформирования. 

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1000 человек, из них около 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Также в ходе протестов пострадали 10 медработников.

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Разграбленные банкоматы, магазины и полицейские участки в ожидании военного контингента ОДКБ

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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