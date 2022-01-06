В Роспотребнадзоре заявили о риске тяжелого течения «флурона» у детей и пожилых
Высокий риск тяжелого и длительного течения «флурона» (одновременного заражения коронавирусом и гриппом) есть у детей младше года, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистой или бронхо-легочной патологией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-лёгочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше», — сообщила Руженцова.
По ее словам, на тяжесть течения флурона влияет много факторов, среди которых вакцинация, возраст пациента, его хронические заболевания, а также своевременность и правильность лечения. Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом и гриппом одновременно есть у людей, которые не сделали прививку от коронавируса, не надевают маски и посещают места большого скопления людей в закрытых помещениях.
«На сегодняшний день мы знаем, что при своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств мы можем снизить риск заражения до минимальных значений», — отметила Руженцова.
Ранее в Северной Македонии сообщили о первом случае одновременного заражения гриппом и коронавирусом – «флуроне». Также такое заболевание было выявлено в Хорватии и Боснии и Герцоговине. В России такой случай выявили в Севастополе в октябре прошлого года – флуроном заболела беременная женщина.
Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в конце 2022 г. центр планирует провести клинические испытания препарата для профилактики гриппа и коронавируса. Также в России разрабатываются вакцины, которые будут формировать иммунитет одновременно от двух этих вирусов.