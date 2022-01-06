В Роспотребнадзоре заявили о риске тяжелого течения «флурона» у детей и пожилых

По ее словам, на тяжесть течения флурона влияет много факторов, среди которых вакцинация, возраст пациента, его хронические заболевания, а также своевременность и правильность лечения. Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом и гриппом одновременно есть у людей, которые не сделали прививку от коронавируса, не надевают маски и посещают места большого скопления людей в закрытых помещениях.