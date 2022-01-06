Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков
Актер из фильмов «Кин-дза-дза!», «12 стульев» и «Дерсу Узала» умер в новогоднюю ночь, сообщил его сын. Артисту был 71 год.
Об этом также сообщил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах. «Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», — сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Бычков скончался во сне. Это произошло в квартире жены на Дмитровском шоссе в Москве.
Бычков родился 21 июня 1950 г. в Переславле-Залесском. За свою карьеру снялся примерно в 50 фильмах и сериалах, среди которых, помимо вышеперечисленных, «Борис Годунов» и «Покровские ворота». Также выступал в столичном Театре на Малой Бронной.