Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков

Бычков родился 21 июня 1950 г. в Переславле-Залесском. За свою карьеру снялся примерно в 50 фильмах и сериалах, среди которых, помимо вышеперечисленных, «Борис Годунов» и «Покровские ворота». Также выступал в столичном Театре на Малой Бронной.