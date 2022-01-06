МОК подтвердил проведение Олимпиады в Пекине в феврале
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, как и было запланировано, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.
«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни», — заявил Бах (цитата по «Спорт-экспрессу»).
Ранее глава Национального олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли призвал перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Летние Олимпийские игры в Токио ранее перенесли с 2020 на 2021 г. из-за распространения коронавируса.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России буду выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с музыкой Чайковского вместо гимна.