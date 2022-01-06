Суд в Костроме арестовал двух подозреваемых в убийстве ребенка
Суд Костромы удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца двоих подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, сообщило СУ СУР по Костромской области.
«Сегодня судом удовлетворены ходатайства следователя следственного управления СУ СК России по Костромской области об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В СК рассказали, что сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления, причины и условия, которые способствовали его совершению. Были осмотрены места исчезновения ребенка и обнаружения его тела, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, трасологическая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей преступления.
Для помощи следствию в Кострому приехал следователь-криминалист Главного управления криминалистики СКР. Продолжаются следственные действия с подозреваемыми, скоро им предъявят обвинение, добавили в СК.
4 января стало известно об исчезновении 5-летней девочки, которая вышла на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24-х и 44-х лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.