Суд в Костроме арестовал двух подозреваемых в убийстве ребенка

4 января стало известно об исчезновении 5-летней девочки, которая вышла на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24-х и 44-х лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.