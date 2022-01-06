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Суд в Костроме арестовал двух подозреваемых в убийстве ребенка

Ведомости

Суд Костромы удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца двоих подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, сообщило СУ СУР по Костромской области.

«Сегодня судом удовлетворены ходатайства следователя следственного управления СУ СК России по Костромской области об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления, причины и условия, которые способствовали его совершению. Были осмотрены места исчезновения ребенка и обнаружения его тела, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, трасологическая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей преступления.

Для помощи следствию в Кострому приехал следователь-криминалист Главного управления криминалистики СКР. Продолжаются следственные действия с подозреваемыми, скоро им предъявят обвинение, добавили в СК.

4 января стало известно об исчезновении 5-летней девочки, которая вышла на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24-х и 44-х лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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