ВОЗ зафиксировала рост новых случаев коронавируса на 71% за неделю

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).