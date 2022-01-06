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ВОЗ зафиксировала рост новых случаев коронавируса на 71% за неделю

Ведомости

Количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 71% по сравнению с предыдущей неделей, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В США за тот же период зафиксирован рост на 100%, добавила Ван Керкхове. В Африке увеличение составило 7%.

В количественном выражении на прошлой неделе зафиксировано 9,5 млн новых случаев коронавируса в мире. Представитель ВОЗ отметила, что реальные данные могут быть еще выше.

Ван Керкхове предупредила, что данные новой недели потенциально превзойдут последний показатель. Только за последние сутки ВОЗ зафиксировала 2,2 млн случаев коронавируса в мире, пояснила она.

Пандемия коронавируса началась с китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время коронавирус выявили почти у 298,2 млн жителей планеты. Среди них 5,5 млн человек умерли, остальные выздоровели.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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