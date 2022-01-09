Антитела у переболевших COVID-19 могут поражать здоровые клетки органов
Антитела, которые вырабатываются после перенесенной коронавирусной инфекции, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе.
В исследовании, результаты которого были опубликованы 8 января в журнале Journal of Translational Medicine, говорится, что через несколько месяцев после того, как человек заразился коронавирусом, у него вырастает титр антител, которые могут работать неправильно.
Так, у 177 медработников, перенесших COVID-19 до появления вакцин, в течение полугода после заболевания выявили стойкие антитела, которые могли привести к хроническим воспалениям, а также повреждениям суставов, кожи и нервной системы.
Обычно антитела распознают антигены (генетически чужеродные белки) и уничтожают их, тем самым защищая организм от инфицирования. В исследовании речь идет об аутоиммунной реакции, при которой антитела разрушают собственные здоровые клетки. «Отбивать память» у иммунной системы могут и некоторые другие заболевания, в том числе корь.
В конце декабря сообщалось, что международная группа ученых выявила четыре класса антител, способных нейтрализовать «омикрон»-штамм коронавируса. Члены каждого из этих классов нацелены на одну из четырех конкретных областей S-белка вируса и остаются неизменными даже при мутации вирусов.
Ученые из ЮАР также выяснили, что «омикрон» после попадания в организм человека провоцирует выработку антител, способных нейтрализовать штамм «дельта», ранее считавшийся наиболее заразным. Основываясь на этих выводах, исследователи предположили, что риск в дальнейшем заразиться «дельтой» у людей, перенесших «омикрон», заметно снижается.
Ранее российский Минздрав опубликовал обновленные методологические рекомендации, из которых следует, что «омикрон» является самым заразным среди других известных мутаций SARS-CoV-2. Среди основных симптомов заражения этим штаммом ученые называли головную боль, боль в горле, насморк, першение в горле, субфебрильную лихорадку, миалгию, интоксикацию и поражение желудочно-кишечного тракта.