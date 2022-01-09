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Антитела у переболевших COVID-19 могут поражать здоровые клетки органов

Ведомости

Антитела, которые вырабатываются после перенесенной коронавирусной инфекции, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе.

В исследовании, результаты которого были опубликованы 8 января в журнале Journal of Translational Medicine, говорится, что через несколько месяцев после того, как человек заразился коронавирусом, у него вырастает титр антител, которые могут работать неправильно.

Так, у 177 медработников, перенесших COVID-19 до появления вакцин, в течение полугода после заболевания выявили стойкие антитела, которые могли привести к хроническим воспалениям, а также повреждениям суставов, кожи и нервной системы.

Обычно антитела распознают антигены (генетически чужеродные белки) и уничтожают их, тем самым защищая организм от инфицирования. В исследовании речь идет об аутоиммунной реакции, при которой антитела разрушают собственные здоровые клетки. «Отбивать память» у иммунной системы могут и некоторые другие заболевания, в том числе корь.

В конце декабря сообщалось, что международная группа ученых выявила четыре класса антител, способных нейтрализовать «омикрон»-штамм коронавируса. Члены каждого из этих классов нацелены на одну из четырех конкретных областей S-белка вируса и остаются неизменными даже при мутации вирусов.

Ученые из ЮАР также выяснили, что «омикрон» после попадания в организм человека провоцирует выработку антител, способных нейтрализовать штамм «дельта», ранее считавшийся наиболее заразным. Основываясь на этих выводах, исследователи предположили, что риск в дальнейшем заразиться «дельтой» у людей, перенесших «омикрон», заметно снижается. 

Ранее российский Минздрав опубликовал обновленные методологические рекомендации, из которых следует, что «омикрон» является самым заразным среди других известных мутаций SARS-CoV-2. Среди основных симптомов заражения этим штаммом ученые называли головную боль, боль в горле, насморк, першение в горле, субфебрильную лихорадку, миалгию, интоксикацию и поражение желудочно-кишечного тракта.

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи обнаружил антитела к «омикрону» у ревакцинировавшихся

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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