Ozon Travel назвал самые популярные у россиян страны для поездок в 2022 году

Большинство участников исследования (67%) в 2022 г. мечтают поехать туда, где еще ни разу не были. Основной причиной, по которой такие люди не осуществили желаемое раньше, являются высокие цены на билеты, так сказал каждый третий респондент. Каждого пятого не устраивает стоимость проживания, почти столько же сказали, что не реализовали планы из-за пандемии. 15% сослались на отсутствие времени, а 6% — на трудности с получением визы.