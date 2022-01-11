Ozon Travel назвал самые популярные у россиян страны для поездок в 2022 году
Наибольшее число россиян, которые планируют путешествовать в 2022 г., собираются отправиться в Турцию: так ответил каждый третий (32%) участник опроса, проведенного Ozon Travel среди 700 пользователей (есть в распоряжении «Ведомостей»). При этом в целом 82% из всех респондентов намерены поехать куда-либо.
Как отметили авторы исследования, среди женщин Турция более востребована, чем среди мужчин: эту страну выбрали 39 и 23% из них соответственно. Вторым по популярности направлением у граждан в целом стал Египет: туда собираются 19% опрошенных. В топ-5 вошли также Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). Вдобавок 73% участников исследования собираются путешествовать внутри России.
При этом если бы билеты на самолет были бесплатными, больше всего россиян отправилось бы в Италию, Турцию и на Мальдивы, выяснили в Ozon Travel. В целом на маршрут «туда-обратно» в другие страны опрошенные готовы потратить 55 000 руб., а на поездки по России — около 32 500 руб. (25 000 руб. — женщины, 40 000 руб. — мужчины).
Наиболее популярными направлениями для людей в возрасте 18-30 лет являются США, Южная Корея и Япония, сказано в результатах исследования. Люди 41-50 лет выбирают Италию, Турцию, Таиланд, Испанию и Грецию. Лица старше 50 лет наиболее часто отдают предпочтение Мексике, Сейшелам и Швейцарии.
Большинство россиян — 88% — едут за границу в 2022 г., чтобы отдохнуть. 41% хочет увидеться с родственниками и друзьями, 14% отправляются в командировку, а 4% будут учиться за рубежом.
Большинство участников исследования (67%) в 2022 г. мечтают поехать туда, где еще ни разу не были. Основной причиной, по которой такие люди не осуществили желаемое раньше, являются высокие цены на билеты, так сказал каждый третий респондент. Каждого пятого не устраивает стоимость проживания, почти столько же сказали, что не реализовали планы из-за пандемии. 15% сослались на отсутствие времени, а 6% — на трудности с получением визы.
14% планируют отправиться туда, где уже были однажды. Каждый десятый посещал выбранное место дважды, а 9% — трижды.
Самым популярным временем года для путешествий стало лето. Поездки на этот период запланировали 44% участников опроса. Каждый пятый (21%) выбрал весну, 14% — осень, 11% — зиму. Только 9% граждан не волнует, в какое время года путешествовать.