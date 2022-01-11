Попова допустила рост числа новых случаев коронавируса до шестизначных чисел

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».