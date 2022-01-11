Попова допустила рост числа новых случаев коронавируса до шестизначных чисел
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. Об этом она сказала на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
По данным оперативного штаба на 11 января, в России за последние сутки зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека. За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.
Ранее замглавы Научного центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России значительно вырастет в конце января – начале февраля из-за распространения штамма «омикрон».
Этот вариант коронавируса выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового штамма вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Анна Попова.