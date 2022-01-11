Попова назвала страны-лидеры по количеству завозов «омикрона»
Странами-лидерами по количеству случаев завоза в РФ штамма коронавируса «омикрон» являются ОАЭ, Великобритания и Турция, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, Роспотребнадзор фиксирует завозные случаи «омикрона» в общей сложности из 25 стран.
По данным оперативного штаба на 11 января, в России за последние сутки зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека. За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.
Вариант коронавируса «омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового штамма вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Анна Попова.