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Попова назвала страны-лидеры по количеству завозов «омикрона»

Ведомости

Странами-лидерами по количеству случаев завоза в РФ штамма коронавируса «омикрон» являются ОАЭ, Великобритания и Турция, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, Роспотребнадзор фиксирует завозные случаи «омикрона» в общей сложности из 25 стран.

По данным оперативного штаба на 11 января, в России за последние сутки зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека. За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.

Вариант коронавируса «омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового штамма вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Анна Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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