Попова назвала страны-лидеры по количеству завозов «омикрона»

«Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».