Глава центра Чумакова не ожидает завершения пандемии коронавируса в течение года

«Мы уже охвачены (иммунитетом — ИФ), какое-то количество, — кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и (она — ИФ) войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».