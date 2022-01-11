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Глава центра Чумакова не ожидает завершения пандемии коронавируса в течение года

Ведомости

Пандемия коронавируса продлится еще не менее года до тех пор, пока инфекция не станет сезонным заболеванием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова.

«Мы уже охвачены (иммунитетом — ИФ), какое-то количество, — кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и (она — ИФ) войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист отметил, что в течение этого времени один из вариантов коронавируса должен вытеснить все остальные штаммы.

«Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того "омикрона", который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться — вот два фактора, которые мы должны объединить», — добавил директор Центра имени Чумакова.

Ранее 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. По данным оперативного штаба на 11 января, в России за последние сутки зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека. За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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