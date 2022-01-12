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В Госдуме исключили введение полного локдауна в России из-за коронавируса

Ведомости

Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что введение частичного локдауна по COVID-19 возможно при более 40 000 заболевших в сутки, при этом полный локдаун в стране вводить не планируется.

Хубезов пояснил, что 41 000 человек за сутки — это показатель заболеваемости в предыдущую волну коронавируса, который является пиковым для системы здравоохранения страны. «Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант», — ответил Хубезов на вопрос о введение тотального нокдауна ( цитата по «РИА Новости»). Вместе с тем, депутат считает, что полного локдауна сейчас не будет. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока непонятно, будет ли необходимо вводить в России локдаун или режим нерабочих дней на фоне новой волны коронавируса. Он также добавил, что число новых случаев заражения будет очень высоким из-за специфики штамма «омикрон» коронавируса, однако имеются предварительные данные, что болезнь может протекает легче. Песков считает, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, однако стране необходим «задел прочности».

На заседании правительства с участием президента РФ Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен. В соответствии с прогнозами, столичный регион первым примет на себя «удар» распространения нового штамма, а из-за уровня заражаемости, который он демонстрирует, показатели заболеваемости могут быть «кратно превышены». На фоне этого заявления Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке».

С начала 2022 г. по всему миру активно распространяется штамм коронавируса «омикрон». Его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она. На данный момент в России зафиксировано 698 случаев заболевания «омикроном».

Ранее по теме: Голикова заявила о неизбежности подъема заболеваемости COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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