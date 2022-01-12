Песков ответил на вопрос о возможном введении локдауна в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока непонятно, будет ли необходимо вводить в России локдаун или режим нерабочих дней на фоне новой волны коронавируса. Так он ответил на вопрос, могут ли в стране быть введены подобные меры и какую планку заболеваемости в этом случае будут считать критической.
«На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая», — пояснил Песков (цитата по ТАСС). Он также добавил, что число новых случаев заражения будет очень высоким из-за специфики штамма «омикрон» коронавируса, однако имеются предварительные данные, что болезнь может протекает легче. Песков считает, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, однако стране необходим «задел прочности».
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен. В соответствии с прогнозами столичный регион первым примет на себя первый «удар» распространения нового штамма, а из-за уровеня заражаемости, который он демонстрирует, показатели заболеваемости могут быть «кратно превышены». В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке».
С начала 2022 г. по всему миру активно распространяется штамм коронавируса «омикрон». Его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
По состоянию на 12 января в России выявили 10 702 150 случаев болезни. 9 758 364 пациента вылечились от вируса, 318 432 – скончались. По данным оперштаба на 12 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек. Как сообщила Голикова, «омикрон» выявлен у 698 человек.