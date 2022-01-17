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Финансы

Народный банк Китая снизил ключевую ставку впервые за два года

Ведомости

Народный банк Китая впервые за почти два года снизил ключевую процентную ставку, сообщает Bloomberg. Регулятор принял такое решение, чтобы помочь поддержать экономику, которая потеряла импульс из-за спада на рынке недвижимости и неоднократных вспышек коронавируса в стране. 

Ставка среднесрочного кредитования на один год была снижена на 10 базисных пунктов - до 2,85% с 2,95%. Семидневная ставка обратного выкупа была снижена с 2,2% с 2,1%.

В то время как инфляция является основной проблемой для центральных банков США и Европы, в Китае наблюдается относительно стабильный индекс потребительских цен, отмечает агентство. Понижение процентной ставки означает, что власти Китая перешли к стимулированию роста экономики. Сегодняшние официальные данные показали, что ВВП Китая вырос в IV квартале 2021 г. на 4%, что является самым низким показателем с начала 2020 г. 

Самыми серьезными препятствиями на пути к увеличению роста китайской экономики являются постоянные вспышки коронавируса и продолжение падения продаж и инвестиций в секторе жилой недвижимости. «Рост будет по-прежнему сдерживаться сектором недвижимости и, конечно же, политикой нулевой толерантности, на которой Китай продолжает настаивать. Цифры розничных продаж по-прежнему говорят о том, что эта политика все еще действует на потребителей, и мы не наблюдаем восстановления, которое проявилось в промышленном секторе», — рассказал в беседе с агентством ведущий экономист по Азии Оксфордского университета Сиан Феннер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных