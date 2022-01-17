Народный банк Китая снизил ключевую ставку впервые за два года

Самыми серьезными препятствиями на пути к увеличению роста китайской экономики являются постоянные вспышки коронавируса и продолжение падения продаж и инвестиций в секторе жилой недвижимости. «Рост будет по-прежнему сдерживаться сектором недвижимости и, конечно же, политикой нулевой толерантности, на которой Китай продолжает настаивать. Цифры розничных продаж по-прежнему говорят о том, что эта политика все еще действует на потребителей, и мы не наблюдаем восстановления, которое проявилось в промышленном секторе», — рассказал в беседе с агентством ведущий экономист по Азии Оксфордского университета Сиан Феннер.