Народный банк Китая снизил ключевую ставку впервые за два года
Народный банк Китая впервые за почти два года снизил ключевую процентную ставку, сообщает Bloomberg. Регулятор принял такое решение, чтобы помочь поддержать экономику, которая потеряла импульс из-за спада на рынке недвижимости и неоднократных вспышек коронавируса в стране.
Ставка среднесрочного кредитования на один год была снижена на 10 базисных пунктов - до 2,85% с 2,95%. Семидневная ставка обратного выкупа была снижена с 2,2% с 2,1%.
В то время как инфляция является основной проблемой для центральных банков США и Европы, в Китае наблюдается относительно стабильный индекс потребительских цен, отмечает агентство. Понижение процентной ставки означает, что власти Китая перешли к стимулированию роста экономики. Сегодняшние официальные данные показали, что ВВП Китая вырос в IV квартале 2021 г. на 4%, что является самым низким показателем с начала 2020 г.
Самыми серьезными препятствиями на пути к увеличению роста китайской экономики являются постоянные вспышки коронавируса и продолжение падения продаж и инвестиций в секторе жилой недвижимости. «Рост будет по-прежнему сдерживаться сектором недвижимости и, конечно же, политикой нулевой толерантности, на которой Китай продолжает настаивать. Цифры розничных продаж по-прежнему говорят о том, что эта политика все еще действует на потребителей, и мы не наблюдаем восстановления, которое проявилось в промышленном секторе», — рассказал в беседе с агентством ведущий экономист по Азии Оксфордского университета Сиан Феннер.