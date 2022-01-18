Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2020 году
Средняя зарплата российских чиновников в 2020 г. выросла на 9,2% до 65 800 руб. в месяц, следует из данных Росстата.
Наиболее высокая средняя оплата труда у сотрудников органов законодательной власти — 110 900 руб. (+7,6% г/г), а самая низкая — у представителей судебной власти и прокуратуры — 46 400 руб. (+2,7%). Чиновники из органов исполнительной власти в 2020 г. получали в среднем 67 300 руб. в месяц, из прочих государственных органов — 92 000 руб. Это на 10,4 и 12,3% соответственно больше, чем в 2019 г.
По данным ведомства, в центральных аппаратах федеральных госорганов зарплаты выросли на 4,8% до 146 700 руб. В 2020 г. там работало 39 300 гражданских госслужащих. С 2019 г. Росстат не публикует данные о зарплатах по отдельным федеральным органам, а в составе зарплаты учитывает все начисленные сотрудникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов и компенсации, надбавки и премии.
По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2020 г. составила 51 344 руб. Показатель вырос на 7,3% по сравнению с 2019 г. Таким образом, чиновники зарабатывали на 28,1% больше среднего гражданина страны.
В конце марта прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил в интервью «Известиям», что в результате оптимизации количество госслужащих сократилось почти на 10%. По его словам, количество госслужащих в органах власти не соответствует их функциям, а во многих местах оказалось больше сотрудников на руководящих позициях, чем нужно.
На конец 2020 г. в России насчитывалось 660 500 работников, замещающих должности гражданской госслужбы в федеральных и региональных органах власти: показатель сократился на 9,2% в годовом выражении. В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что сокращение числа чиновников связано с оптимизацией, которая проходила в отдельных регионах России. На федеральном уровне оптимизация проходила в 2021 г., а ее результаты еще обрабатываются.