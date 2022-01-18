Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2020 году

По данным ведомства, в центральных аппаратах федеральных госорганов зарплаты выросли на 4,8% до 146 700 руб. В 2020 г. там работало 39 300 гражданских госслужащих. С 2019 г. Росстат не публикует данные о зарплатах по отдельным федеральным органам, а в составе зарплаты учитывает все начисленные сотрудникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов и компенсации, надбавки и премии.