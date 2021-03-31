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Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата на 10%

Ведомости

Численность госслужащих в результате реформы госаппарата сократилась почти на 10%, рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям».

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы»,— сказал он.

Григоренко пояснил, что необходимость преобразований в госаппарате была обусловлена требованием времени. По словам чиновника, структура органов государственной власти, работавших по принципу «ведомственных колодцев», то есть через продолжительные бюрократические согласования, оставалась практически неизменной на протяжении многих лет. При этом она неэффективна применительно к современных решению задач, стоящих перед страной.

Анализ работы российских министр и ведомств выявил, что количество служащих там не соответствует их функциям, отметил Григоренко. Более того, во многих местах оказалось больше людей на руководящих позициях, чем требовалось. Это снижало оперативность работы и способствовало увеличению административных издержек. Также чиновник указал на тот факт, что до 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% в территориальных органах использовались неэффективно и оставались вакантными для выплаты премий или материального стимулирования.

Григоренко отметил, что в рамках реформирования правительство было нацелено на решение ключевой проблемы — устранение структурного дисбаланса штатной численности ведомств. Кроме того, была введена норма по минимальному количеству сотрудников подразделений: не меньше 40 для департаментов министерств, от 25 — для управлений в службе или агентстве, не менее 5 — для отделов.

Григоренко добавил, что при сокращении числа сотрудников объем зарплатного фонда остался неизменным. Таким образом, риски увольнения или снижение оплаты труда служащих, которые профессионально выполняют свои обязанности, сведены к минимуму, подчеркнул он. В целом проведенную оптимизацию Григоренко оценил как одну из самых масштабных за последние несколько лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных