Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата на 10%

Анализ работы российских министр и ведомств выявил, что количество служащих там не соответствует их функциям, отметил Григоренко. Более того, во многих местах оказалось больше людей на руководящих позициях, чем требовалось. Это снижало оперативность работы и способствовало увеличению административных издержек. Также чиновник указал на тот факт, что до 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% в территориальных органах использовались неэффективно и оставались вакантными для выплаты премий или материального стимулирования.