В «Единой России» объяснили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах

«Почему это решение (снять законопроект с рассмотрения. — Ведомости) было принято нами? Мы его долго прорабатывали (в партии была большая работа с правительством) и пришли к пониманию, что ситуация с этой новой коронавирусной инфекцией так быстро меняется, что, по сути, сегодня омикрон — это уже другая угроза, по мнению специалистов-вирусологов, [новый штамм] имеет другие особенности и характеристики», — пояснил Васильев (цитата по ТАСС).