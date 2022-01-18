В «Единой России» объяснили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах был снят с рассмотрения в Госдуме, потому что ситуация с коронавирусом быстро меняется, а нормы законопроекта ей не отвечают, заявил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на пленарном заседании Госдумы.
«Почему это решение (снять законопроект с рассмотрения. — Ведомости) было принято нами? Мы его долго прорабатывали (в партии была большая работа с правительством) и пришли к пониманию, что ситуация с этой новой коронавирусной инфекцией так быстро меняется, что, по сути, сегодня омикрон — это уже другая угроза, по мнению специалистов-вирусологов, [новый штамм] имеет другие особенности и характеристики», — пояснил Васильев (цитата по ТАСС).
Данные о распространении штамма омикрон говорят, что он более заразен и его невозможно сдержать ограничениями для непривитых людей. Правительство и партия решили снять документ с рассмотрения, потому что нужно «принимать меры, соответствующие реалиям», добавил Васильев.
Ранее правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.
Среди возможных поправок в проект – использование отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а также появление сертификатов для людей с противопоказаниями.