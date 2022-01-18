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Общество

Мишустин попросил работодателей перевести сотрудников на удаленку

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к работодателям страны с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения на фоне новой волны заболеваемости COVID-19.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вдобавок Мишустин указал работодателям на необходимость тестирования на COVID-19 сотрудников, работающих очно. Надо создать «максимально безопасные условия» для них, подчеркнул премьер-министр.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 апреля 2022 г. требование к работодателям по переводу минимум 30% сотрудников на удаленку. Домашний режим пролонгирован также для людей с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Заболеваемость коронавирусом в России стала расти на фоне распространения в мире штамма омикрон, который выявили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант вируса имеет 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Эти изменения повышают его заразность, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом омикрон реже вызывает тяжелое течение COVID-19, добавила она.

С 11 января заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами, хотя до этого, с первой половины ноября, снижалась. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии в России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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