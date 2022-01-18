В Казахстане объявили об отмене режима ЧП с 19 января

По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225. 18 января старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин сообщил о возбуждении 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям после массовых беспорядков в республике. Помимо этого, было рассмотрено 8354 административных дела — 3337 человек получили предупреждение, 1653 человека получили штраф, а 1002 лица пребывают под арестом. Генпрокуратура получила 1758 ходатайств о смягчении назначенного судом наказания — по ним освобождено уже 676 человек, а для 344 штраф заменен на предупреждение.