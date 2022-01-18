В Казахстане объявили об отмене режима ЧП с 19 января
Режим чрезвычайного положения завершится на всей территории Казахстана 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали в своем Facebook.
«19 января после полуночи, то есть с 00:00, ЧС будут ликвидированы в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях. Ранее, согласно указам президента, чрезвычайные ситуации в других регионах были приостановлены преждевременно», — написал Уали.
Он отметил, что «по всему Казахстану восстановлен порядок и мир».
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алматы. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана.
По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225. 18 января старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин сообщил о возбуждении 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям после массовых беспорядков в республике. Помимо этого, было рассмотрено 8354 административных дела — 3337 человек получили предупреждение, 1653 человека получили штраф, а 1002 лица пребывают под арестом. Генпрокуратура получила 1758 ходатайств о смягчении назначенного судом наказания — по ним освобождено уже 676 человек, а для 344 штраф заменен на предупреждение.