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Общество

В Казахстане объявили об отмене режима ЧП с 19 января

Ведомости

Режим чрезвычайного положения завершится на всей территории Казахстана 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали в своем Facebook.

«19 января после полуночи, то есть с 00:00, ЧС будут ликвидированы в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях. Ранее, согласно указам президента, чрезвычайные ситуации в других регионах были приостановлены преждевременно», — написал Уали.

Он отметил, что «по всему Казахстану восстановлен порядок и мир».

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алматы. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана.

По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225. 18 января старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин сообщил о возбуждении 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям после массовых беспорядков в республике. Помимо этого, было рассмотрено 8354 административных дела — 3337 человек получили предупреждение, 1653 человека получили штраф, а 1002 лица пребывают под арестом. Генпрокуратура получила 1758 ходатайств о смягчении назначенного судом наказания — по ним освобождено уже 676 человек, а для 344 штраф заменен на предупреждение.

Ранее по теме: В Казахстане возбудили около 700 уголовных дел после беспорядков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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