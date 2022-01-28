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Медведев не увидел смысла в введении локдауна из-за COVID-19

Ведомости

Объявлять в России локдаун в нынешних условиях распространения коронавируса бессмысленно, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

«Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — подчеркнул Медведев. Он пояснил, что многие государства видят «идеальную модель» борьбы с коронавирусом в тотальном локдауне, однако представить такое в жизни «практически невозможно».

«Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам», — отметил Медведев. Несмотря на то, что политик не видит смысла в локдауне в ближайшей перспективе, он не исключил возможность, что когда-нибудь это может произойти. «Никогда не говори «никогда», — объяснил Медведев.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране не обсуждает возможность введения локдауна. Он отметил, что пока число госпитализаций не растет пропорционально количеству заболевших COVID-19. Это означает, что штамм омикрон переносится людьми более легко, резюмировал он. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил изданию Ura.ru, что локдаун в России может быть введен, если количество свободных коек снизится до «критического уровня» — станет меньше 15%.

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название омикрон. Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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