Медведев не увидел смысла в введении локдауна из-за COVID-19

«Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам», — отметил Медведев. Несмотря на то, что политик не видит смысла в локдауне в ближайшей перспективе, он не исключил возможность, что когда-нибудь это может произойти. «Никогда не говори «никогда», — объяснил Медведев.