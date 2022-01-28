Теннисист Медведев вышел в финал Australian Open
Россиянин Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале первого в этом сезоне турнира Большого шлема — Australian Open, сообщили «РИА Новости». Победа над Циципасом обеспечила Медведеву выход в финал соревнований.
Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Медведева. В ходе игры россиянин допустил четыре двойные и 28 невынужденных ошибок. В эфире телеканала Eurosport Медведев назвал игру с Циципасом худшей на турнире, потому что россиянин «мазал больше, чем в предыдущих матчах» (цитата по «РИА Новости»). В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч пройдет 30 января.
В прошлом году Медведев дошел до финала турнира, где уступил победу первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, который в этом году не участвует в турнире из-за нарушений антикоронавирусных мер в Австралии, власти которой решили его депортировать.
Даниилу Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев получил 13 титулов под эгидой организации, а также победил на US Open 2021 г. В случае победы на Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира. Турнир Australian Open закончится 30 января, его общий призовой фонд составляет $54 млн.