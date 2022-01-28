Теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Медведева. В ходе игры россиянин допустил четыре двойные и 28 невынужденных ошибок. В эфире телеканала Eurosport Медведев назвал игру с Циципасом худшей на турнире, потому что россиянин «мазал больше, чем в предыдущих матчах» (цитата по «РИА Новости»). В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч пройдет 30 января.