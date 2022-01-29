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Путин поручил проанализировать вопрос исключения НКО из реестра иноагентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Такое поручение президент утвердил по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Кремля.

Анализировать закон о регулировании НКО Минюст будет совместно с Генпрокуратурой и СПЧ. Путин поручил изучить до 1 мая законодательство «о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения».

Кроме того, Путин поручил проанализировать положения законодательства о регулировании работы СМИ, выполняющих функции иноагента. До 1 мая Минюст, Роскомнадзор и СПЧ также должны предложить свое видение по совершенствованию закона.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о НКО. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в 2021 г.

В декабре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли второй законопроект с поправками к закону об иностранных агентах. Документ предполагает, в частности, передачу полномочий Минюста по признанию НКО, физических и юридических лиц иностранными агентами судам. Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре СПЧ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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