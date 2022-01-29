Путин поручил проанализировать вопрос исключения НКО из реестра иноагентов
Президент России Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Такое поручение президент утвердил по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Кремля.
Анализировать закон о регулировании НКО Минюст будет совместно с Генпрокуратурой и СПЧ. Путин поручил изучить до 1 мая законодательство «о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения».
Кроме того, Путин поручил проанализировать положения законодательства о регулировании работы СМИ, выполняющих функции иноагента. До 1 мая Минюст, Роскомнадзор и СПЧ также должны предложить свое видение по совершенствованию закона.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о НКО. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в 2021 г.
В декабре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли второй законопроект с поправками к закону об иностранных агентах. Документ предполагает, в частности, передачу полномочий Минюста по признанию НКО, физических и юридических лиц иностранными агентами судам. Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре СПЧ.