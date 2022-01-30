В России за сутки выявили 121 228 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 121 228 заражений коронавирусом, 617 человек умерли, полностью выздоровели 28 944 пациента, сообщает оперштаб. Накануне в стране впервые за сутки выявили более 100 000 случаев COVID-19, скончались от заболевания 668 человек.
В течение 24 часов в стране были госпитализированы в больницы 9883 человека. Это на 3,6% меньше по сравнению с 29 января.
В топ-5 субъектов по приросту новых случаев заболевания вошли Москва (+24 030), Санкт-Петербург (+17 833), Московская область (+11 434), Ханты-Мансийский АО (+2954) и Пермский край (+2898).
В Москве за сутки были госпитализированы 1383 человека, что составляет 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса. Умерли 77 пациентов, выздоровели 5025 человек. На ИВЛ находятся 490 заболевших.
Всего в России выявили 11 737 007 случаев коронавируса, умерли за время пандемии 330 728 человек.