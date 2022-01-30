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В России за сутки выявили 121 228 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 121 228 заражений коронавирусом, 617 человек умерли, полностью выздоровели 28 944 пациента, сообщает оперштаб. Накануне в стране впервые за сутки выявили более 100 000 случаев COVID-19, скончались от заболевания 668 человек.

В течение 24 часов в стране были госпитализированы в больницы 9883 человека. Это на 3,6% меньше по сравнению с 29 января.

В топ-5 субъектов по приросту новых случаев заболевания вошли Москва (+24 030), Санкт-Петербург (+17 833), Московская область (+11 434), Ханты-Мансийский АО (+2954) и Пермский край (+2898).

В Москве за сутки были госпитализированы 1383 человека, что составляет 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса. Умерли 77 пациентов, выздоровели 5025 человек. На ИВЛ находятся 490 заболевших. 

Всего в России выявили 11 737 007 случаев коронавируса, умерли за время пандемии 330 728 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных