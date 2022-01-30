Газета
Общество

Умер Леонид Куравлев

Ведомости

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — сказали агентству.

Леонид Куравлев будет похоронен 1 февраля, вероятнее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости» в Союзе кинематографистов России.

10 января стало известно, что Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19. Состояние 85-летнего актера оценивалось как тяжелое. Сын Куравлева Василий сообщил ТАСС, что артист сдал отрицательные тесты на COVID-19, его лечили от пневмонии. В Коммунарке рассказали, что он был госпитализирован 5 января.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 г. в Москве. Будущий актер поступил во ВГИК со второй попытки в 1955 г. Он окончил актерское отделение в 1960 г., среди его однокурсников были актрисы Светлана Дружинина и Софико Чиаурели.

Куравлев дебютировал на экране в 1960 г., сыграв матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Всего он исполнил более 200 ролей в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «17 мгновений весны».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных