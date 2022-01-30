Умер Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — сказали агентству.
Леонид Куравлев будет похоронен 1 февраля, вероятнее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости» в Союзе кинематографистов России.
10 января стало известно, что Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19. Состояние 85-летнего актера оценивалось как тяжелое. Сын Куравлева Василий сообщил ТАСС, что артист сдал отрицательные тесты на COVID-19, его лечили от пневмонии. В Коммунарке рассказали, что он был госпитализирован 5 января.
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 г. в Москве. Будущий актер поступил во ВГИК со второй попытки в 1955 г. Он окончил актерское отделение в 1960 г., среди его однокурсников были актрисы Светлана Дружинина и Софико Чиаурели.
Куравлев дебютировал на экране в 1960 г., сыграв матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Всего он исполнил более 200 ролей в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «17 мгновений весны».