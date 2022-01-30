Умер Леонид Куравлев

10 января стало известно, что Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19. Состояние 85-летнего актера оценивалось как тяжелое. Сын Куравлева Василий сообщил ТАСС, что артист сдал отрицательные тесты на COVID-19, его лечили от пневмонии. В Коммунарке рассказали, что он был госпитализирован 5 января.