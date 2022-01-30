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Общество

Строительство ледовой арены в Новосибирске подорожает на 30%

Ведомости

Строительство ледового дворца в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею обойдется в 13 млрд руб. Стоимость объекта вырастет на 30% в связи с изменениями в проекте, покупкой оборудования для обеспечения безопасности и удорожанием строительных материалов, сообщил ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Изначально на строительство дворца спорта вместе с отделочными работами закладывалось 10 млрд руб. 

«Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 млрд рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)», — сказал Теленчинов.

Замгубернатора добавил, что на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство. После внесения изменений в проектно-сметную документацию проходит ее экспертиза. 

Шестиэтажный комплекс ледовой арены на 10,5 тыс. зрителей площадью 55 тыс. кв. м должны сдать до 1 октября текущего года. 

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г. После проведения спортивного мероприятия арену будут использовать  в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных