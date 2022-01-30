Строительство ледовой арены в Новосибирске подорожает на 30%
Строительство ледового дворца в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею обойдется в 13 млрд руб. Стоимость объекта вырастет на 30% в связи с изменениями в проекте, покупкой оборудования для обеспечения безопасности и удорожанием строительных материалов, сообщил ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.
Изначально на строительство дворца спорта вместе с отделочными работами закладывалось 10 млрд руб.
«Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 млрд рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)», — сказал Теленчинов.
Замгубернатора добавил, что на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство. После внесения изменений в проектно-сметную документацию проходит ее экспертиза.
Шестиэтажный комплекс ледовой арены на 10,5 тыс. зрителей площадью 55 тыс. кв. м должны сдать до 1 октября текущего года.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г. После проведения спортивного мероприятия арену будут использовать в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».