Строительство ледовой арены в Новосибирске подорожает на 30%

«Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 млрд рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)», — сказал Теленчинов.