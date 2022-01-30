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Правительство одобрило расширение портов в Феодосии и Азове

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В границы морских портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области войдут войдут дополнительные земельные участки. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина. 

Порты в двух регионах расширяют в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».

Так, на новой территории порта Азов появится терминал для приёмки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. 

«Он в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области», — рассказали в правительстве.

В порту Феодосия создадут новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных