Правительство одобрило расширение портов в Феодосии и Азове
В границы морских портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области войдут войдут дополнительные земельные участки. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Порты в двух регионах расширяют в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».
Так, на новой территории порта Азов появится терминал для приёмки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел.
«Он в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области», — рассказали в правительстве.
В порту Феодосия создадут новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.