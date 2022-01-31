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Умер сценарист фильма «Родня» Виктор Мережко

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На 85-м году жизни умер советский и российский сценарист, режиссёр и актёр Виктор Мережко. Об этом сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

Мережко написал сценарии к более чем 50 фильмам, среди которых кинолента Никиты Михалкова «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и еще к более 12 мультфильмам («Царевна-лягушка», «Приключения пингвиненка Лоло» и другие).

Мережко является лауреатом нескольких советских и российских кинонаград. В 1987 г. получил Государственную премию СССР за сценарий к «Полетам во сне и наяву», а в 1988 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2014 г. стал народным артистом России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных