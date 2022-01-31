Умер сценарист фильма «Родня» Виктор Мережко

Мережко является лауреатом нескольких советских и российских кинонаград. В 1987 г. получил Государственную премию СССР за сценарий к «Полетам во сне и наяву», а в 1988 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2014 г. стал народным артистом России.