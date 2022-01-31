Умер сценарист фильма «Родня» Виктор Мережко
На 85-м году жизни умер советский и российский сценарист, режиссёр и актёр Виктор Мережко. Об этом сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.
Мережко написал сценарии к более чем 50 фильмам, среди которых кинолента Никиты Михалкова «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и еще к более 12 мультфильмам («Царевна-лягушка», «Приключения пингвиненка Лоло» и другие).
Мережко является лауреатом нескольких советских и российских кинонаград. В 1987 г. получил Государственную премию СССР за сценарий к «Полетам во сне и наяву», а в 1988 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2014 г. стал народным артистом России.